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10:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австралии появилась «мусорная» река (видео)

В последний раз она протекала здесь три года назад.

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Небольшая река Гриноу возле городка Уолкауэй в Западной Австралии чаще всего выглядит как пересохшее русло. Но иногда, когда в регионе идут обильные дожди, она все же наполняется.

В последний раз воду в реке видели в 2018 году. И вот несколько дней назад она наполнилась вновь.

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Местные жители собрались, чтобы своими глазами увидеть незабываемое зрелище. Когда вода попадает в русло, она подхватывает весь скопившийся там мусор — сухие листья, траву и ветки. В итоге вместо чистого прозрачного потока можно наблюдать ползущую «мусорную» реку, немного напоминающую чудовищ из мультфильмов.

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