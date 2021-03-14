В Австралии появилась «мусорная» река (видео)
В последний раз она протекала здесь три года назад.
В последний раз она протекала здесь три года назад.
Небольшая река Гриноу возле городка Уолкауэй в Западной Австралии чаще всего выглядит как пересохшее русло. Но иногда, когда в регионе идут обильные дожди, она все же наполняется.
В последний раз воду в реке видели в 2018 году. И вот несколько дней назад она наполнилась вновь.
Местные жители собрались, чтобы своими глазами увидеть незабываемое зрелище. Когда вода попадает в русло, она подхватывает весь скопившийся там мусор — сухие листья, траву и ветки. В итоге вместо чистого прозрачного потока можно наблюдать ползущую «мусорную» реку, немного напоминающую чудовищ из мультфильмов.
Анна Лысенко