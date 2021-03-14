Ветер в Иркутской области сбивал людей с ног (видео)

На Иркутскую область обрушился штормовой ветер со скоростью до 27 метров в секунду.
Отдельные порывы в районе Байкала достигают 35 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по региону. Спасатели эвакуировали группу туристов, застрявших на озере.
В 78 населенных пунктах временно отключили электричество, чтобы избежать аварий. Жителей области также попросили не сжигать чучело во время проводов Масленицы.
В регионе держатся морозы до минус 16 градусов. Потепление обещают лишь с 21 марта.
Ранее похожая экстремальная погода обрушилась на Новороссийск. Штормовой ветер ветер сдувал людей и машины, валил деревья и столбы, переворачивал ларьки и лавки, срывал крыши с домов.