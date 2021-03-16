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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали звезду, которая «отказалась умирать»

Она остается «живой» даже после коллапса.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, M. Guerrero

Космическому телескопу «Хаббл» удалось сфотографировать очень необычный объект — звезду, которая остается активной даже после «смерти».

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Речь идет о звезде в центре планетарной туманности Abell 78 в созвездии Лебедя на расстоянии около 5 тысяч световых лет от Земли.

Обычно планетарные туманности образуются, когда красный гигант или сверхгигант с массой от 0,8 до 8 солнечных на завершающей стадии своей эволюции коллапсирует и сбрасывает внешние слои. Они видны как красивые, подсвеченные облака пыли и газа, в центре которых остается умирающий белый карлик — постепенно остывающая и лишенная термоядерных реакций звезда.

Но звезда в центре планетарной туманности Abell 78 оказалась особенной. Хотя она и прекратила превращать водород в гелий, как обычные звезды, термоядерные взрывы на ее поверхности продолжают выбрасывать материал в космос на высоких скоростях. Эти выбросы смещают сброшенные ранее слои, создавая необычную, «неправильную» оболочку вокруг белого карлика.

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