В космосе сфотографировали звезду, которая «отказалась умирать»
Она остается «живой» даже после коллапса.
Она остается «живой» даже после коллапса.
Космическому телескопу «Хаббл» удалось сфотографировать очень необычный объект — звезду, которая остается активной даже после «смерти».
Речь идет о звезде в центре планетарной туманности Abell 78 в созвездии Лебедя на расстоянии около 5 тысяч световых лет от Земли.
Обычно планетарные туманности образуются, когда красный гигант или сверхгигант с массой от 0,8 до 8 солнечных на завершающей стадии своей эволюции коллапсирует и сбрасывает внешние слои. Они видны как красивые, подсвеченные облака пыли и газа, в центре которых остается умирающий белый карлик — постепенно остывающая и лишенная термоядерных реакций звезда.
Но звезда в центре планетарной туманности Abell 78 оказалась особенной. Хотя она и прекратила превращать водород в гелий, как обычные звезды, термоядерные взрывы на ее поверхности продолжают выбрасывать материал в космос на высоких скоростях. Эти выбросы смещают сброшенные ранее слои, создавая необычную, «неправильную» оболочку вокруг белого карлика.
Анна Лысенко