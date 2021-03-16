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12:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Подо льдами Гренландии ученые обнаружили «лес»

Как оказалось, он зеленел на острове относительно недавно. Это открытие имеет решающее значение для прогнозов изменения климата в недалеком будущем.

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Изучив образцы, добытые в Гренландии на глубине 1,5 км подо льдом, ошеломленные ученые вместо песка и камня обнаружили ветки и листья.

Как оказалось, еще сравнительно недавно самый большой остров на Земле был свободен от ледяного щита, и на его поверхности зеленел лес, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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«Революционные» образцы были добыты еще в 1966 году, когда ученые армии США пробурили гренландский лед. О них благополучно забыли, пока в 2019 году ученые из Вермонтского университета не решили проверить старые «залежи» в морозильной камере.

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Под микроскопом оказалось, что образцы содержат удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты веток и листьев. Это говорит о том, что в какой-то отрезок времени между оледенениями в течение последнего миллиона лет Гренландия была полностью свободна ото льда.

«Ледяные щиты обычно крошат и разрушают все на своем пути», — говорит Эндрю Крайст, один из авторов исследования.

«Но мы обнаружили прекрасно сохранившиеся хрупкие растительные структуры. Это окаменелости, но они выглядят так, как будто застыли только вчера. Это капсула времени, показывающая, что произрастало в Гренландии», — объяснил он.

Неожиданная находка важна не только для понимания прошлого Земли. В ледниках Гренландии, которые тают рекордными темпами из-за глобального потепления, содержится достаточно воды, чтобы поднять глобальный уровень моря примерно на 1,3 метра. Понимание того, как этот лед уже исчезал в прошлом, поможет лучше прогнозировать климатические изменения, которые произойдут уже в ближайшие 50 лет, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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