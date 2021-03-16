Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 мартаРеферендум в Крыму, первая стыковка в космосе в ручном режиме, битва за Иводзиму и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 удивительных изобретений, которые придумали женщины
1111 выдающихся женщин, которые сделали это впервые
14:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые заглянули внутрь самого высокого гейзера в мире

Но так и не смогли разгадать его секреты.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Sin-Mei Wu/University of Utah

Гейзер «Стимбот» в Йеллоустонском национальном парке имеет удивительную подземную структуру глубиной минимум 140 метров.

Исследователи из США впервые смогли получить трехмерное изображение неизведанных глубин гейзера, но так и не смогли понять, почему гейзер извергается нерегулярно, а небольшой бассейн Систерн-Спринг поблизости во время извержения загадочным образом остается без воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые из Университета штата Юта изучают «Стимбот» десятилетиями. Их интересует, почему гейзер такой высокий: во время крупнейших извержений вода поднимается на высоту 110 метров. Это на 17 метров выше, чем Статуя Свободы. Кроме того, гейзер всегда начинает извергаться внезапно после длительных периодов затишья. Гейзер был активен в 1960-х, затем в 1980-х, после чего неожиданно проснулся в 2018 году и остается активным сейчас.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи разместили вокруг гейзера 50 портативных сейсмометров. Данные с этих устройств помогают, подобно компьютерной томографии, создать 3D-изображение невидимой подземной структуры гейзера. Как оказалось, его глубина составляет не менее 140 метров. Это намного глубже, чем предполагалось ранее.

Но ученые подозревают, что гейзер еще глубже, чем кажется. Дело в том, что во время его извержений в близлежащем бассейне Систерн-Спринг исчезает вода.
Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, озеро и гейзер связаны невидимыми подземными каналами, но заметить их на изображении ученые не смогли. Это означает, что каналы или сети трещин пролегают еще глубже.

Исследование ученых опубликовано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Ученые нашли лекарство от болезни Альцгеймера Препарат, способный замедлить развитие болезни Альцгеймера, создали фармацевты в США.
Hi-Tech
Как ускорить любой телефон Android с помощью секретной настройки Простой способ ускорить работу смартфона за две минуты
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Gnezdo.ru
Пророчества Мессинга о России сбываются
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Что никогда нельзя делать на первом свидании с ним
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»