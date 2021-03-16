Ученые заглянули внутрь самого высокого гейзера в мире
Но так и не смогли разгадать его секреты.
Но так и не смогли разгадать его секреты.
Гейзер «Стимбот» в Йеллоустонском национальном парке имеет удивительную подземную структуру глубиной минимум 140 метров.
Исследователи из США впервые смогли получить трехмерное изображение неизведанных глубин гейзера, но так и не смогли понять, почему гейзер извергается нерегулярно, а небольшой бассейн
Ученые из Университета штата Юта изучают «Стимбот» десятилетиями. Их интересует, почему гейзер такой высокий: во время крупнейших извержений вода поднимается на высоту 110 метров. Это на 17 метров выше, чем Статуя Свободы. Кроме того, гейзер всегда начинает извергаться внезапно после длительных периодов затишья. Гейзер был активен в 1960-х, затем в 1980-х, после чего неожиданно проснулся в 2018 году и остается активным сейчас.
Исследователи разместили вокруг гейзера 50 портативных сейсмометров. Данные с этих устройств помогают, подобно компьютерной томографии, создать 3D-изображение невидимой подземной структуры гейзера. Как оказалось, его глубина составляет не менее 140 метров. Это намного глубже, чем предполагалось ранее.
Очевидно, озеро и гейзер связаны невидимыми подземными каналами, но заметить их на изображении ученые не смогли. Это означает, что каналы или сети трещин пролегают еще глубже.
Исследование ученых опубликовано в Journal of Geophysical Research: Solid Earth.
Анна Лысенко