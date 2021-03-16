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17:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США раньше срока начался сезон торнадо (видео)

В середине марта торнадо пронесся сразу по нескольким штатам.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 65% 767 мм рт. ст. 6 м/с

С приходом весны и теплой погоды в США пришел и сезон торнадо. Обычно грозы с торнадо начинают появляться на юге страны с апреля. Но в этом году небывалая активность стихии регистрируется уже с начала марта.

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В середине месяца жители сразу нескольких штатов могли наблюдать торнадо. 13 и 14 марта он прошел по территории Миссисипи и Техаса, а 15 марта торнадо был замечен уже в Канзасе.

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По словам метеорологов, сезон торнадо в США уже можно считать открытым.

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В ближайшие дни на юге и среднем западе страны также ожидаются сильные грозы с градом и возможными торнадо.

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От стихии уже пострадали несколько населенных пунктов — там торнадо сорвал крыши, повалил деревья и разрушил некоторые хозяйственные постройки. Сообщается, что люди не пострадали.

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Екатерина Гура

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