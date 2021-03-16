Этну засыпало снегом через день после извержения (видео)
Вулкан продолжает свою активность с 16 февраля
Вулкан продолжает свою активность с 16 февраля
Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия продолжает активно извергаться. 14 марта специалисты вновь зафиксировали мощный выброс пепла и потоки лавы, которые немного стихли на следующий день. А уже 16 марта в регион пришло похолодание, и вершину вулкана засыпало снегом.
На фото и видео, появившихся в соцсетях, можно увидеть необычную картину абсолютно белой горы, с вершины которой поднимается в воздух столб дыма.
Напомним, что вулкан Этна проснулся 16 февраля. С тех пор он извергался 13 раз.
Екатерина Гура