Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
12Марсианские хроники: чем удивляет Красная планета
24Скончался актер Андрей Мягков
13:28 (мск), источник: Газета.Ру

Накачка фосфором: молнии помогли зарождению жизни на Земле

Ученые выявили роль молний в появлении жизни на Земле.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020
Молнии сыграли важную роль в зарождении жизни на Земле, считают ученые из США. Удары молний привели к высвобождению фосфора в количестве, достаточном для формирования клеточных структур. Схожие процессы возможны и на других планетах, где часто появляются молнии.
Читайте также
Фотограф снял молнии над извергающимся вулканом Синабунг

Фосфор — один из ключевых элементов, необходимых для развития жизни. Он требуется для создания молекул, которые формируют основные структуры клетки и клеточные мембраны, а также составляют фосфатную основу ДНК и РНК. Однако миллиарды лет назад на Земле практически все запасы фосфора находились в минералах. Как выяснили специалисты Йельского университета, молнии могли высвободить фосфор в количестве, необходимом для зарождения жизни. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

До сих пор считалось, что фосфор, который играл роль в развитии жизни на Земле, появлялся благодаря метеоритам. В них встречается минерал шрейберзит, который содержит фосфор и растворим в воде. Таким образом, падающие на Землю метеориты, если бы их было достаточно много, могли бы обеспечить планету достаточным количеством фосфора.

Однако жизнь на Земле зародилась 3,5−4,5 млрд лет назад, когда на Землю падало мало метеоритов.

У шрейберзита есть еще один источник — фульгурит, спекшийся от удара молнии песок. Изучение фульгурита показало, что он содержит высвобожденный при ударе из поверхностных пород фосфор, растворимый в воде.

Ученые обращали внимание на молнии и ранее — удары молний приводят к образованию некоторых газов, например, оксидов азота, которые тоже важны для возникновения жизни. Опираясь на предыдущие данные, Хесс и его коллеги подсчитали: сегодня на Земле происходит около 560 млн вспышек молний в год, но на ранних этапах существования планеты их было 1−5 млрд. При этом ударяли в землю от 100 млн до 1 млрд молний.

За миллиард лет это могло привести к квинтиллиону ударов молний — и образованию большого количества фосфора.

Молнии на Земле встречались чаще, потому что в атмосфере было больше углекислого газа, поясняет Бенджамин Хесс, один из авторов работы. Этот газ влияет на температуру, а более высокая температура приводит к более частым и интенсивным грозам.

Читайте также
Лазерный громоотвод на графене. Ученые в Австралии нашли способ управлять молниями

Уровень углекислого газа на Земле повысился после того, как в нее 4,5 млрд назад врезался объект размером с Марс, выбивший часть пород, которые впоследствии образовали Луну. Этот удар высвободил большое количество газов, в том числе и углекислого, который наполнил атмосферу и вызвал в итоге обилие молний.

«Наше предположение об ударах молний как о важном механизме образования фосфора важно для понимания того, как появилась жизнь, потому что присутствие молний относительно постоянно, — говорит Хесс. — Понимание роли молний как фактора появления фосфора важно для поиска жизни на других планетах. Наше открытие, вероятно, применимо к любой планете, в атмосфере которой возникают молнии. До тех пор, пока их много, на планете будет источник фосфора, необходимого для зарождения жизни».

Новые данные весьма актуальны в свете открытий последних лет — в 2019 году американские планетологи сообщили, что планета Проксима Центавра, а также три планеты из системы TRAPPIST-1 могут быть обитаемыми, несмотря на высокий уровень ультрафиолета на их поверхности.

По словам ученых, на ранней Земле условия были еще более суровыми: миллионы лет назад у Земли не было защитного озонового слоя от ультрафиолета, а также сильного магнитного поля, которое защищало бы ее от вспышек и влияния космических лучей. Однако это не помешало появлению жизни на планете.

Соответственно, нет каких-то непреодолимых препятствий для зарождения жизни на Проксиме b или других, более благополучных планетах у красных карликов, подчеркнули ученые.

Читайте также
Ученые обнаружили новый вид молний

«Учитывая то, что жизнь на Земле существует фактически с момента ее формирования, мы показали, что ультрафиолетовое излучение не будет главным препятствием для появления микробов и на планетах у красных карликов», — отметила Лиза Кальтенеггер из института Карла Сагана в Итаке.

Как отмечается, все вышеназванные планеты объединяет то, что они небольшого размера, находятся в «зоне жизни», то есть на орбите, где вода может существовать в жидком виде, а также вращаются вокруг красных карликовых планет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Счетная палата видит риски нового топливного кризиса в России
Такими родились: откуда взялись супернатуралы
Горячие темы на Авто
Интриги, расследования, показать что было...... 438
напугаю 295
Раз уж вспомнили Николая Второго, то он был заядлый автомобилист. 211
Не понял. 154
Кино
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото Актер был замечен на съемочной площадке драмы «Гуччи» в неузнаваемом виде
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Дети
Женщина родила дочь для подруги, перенесшей шесть выкидышей Биологическая мама присутствовала на родах
Леди
Алена Хмельницкая заметно похудела Актриса сбросила вес
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»