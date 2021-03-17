Величественную галактику с мощной черной дырой показали в деталях
Красные полосы в центре — это результат воздействия сверхмассивной черной дыры на окружающие облака пыли и газа.
Красные полосы в центре — это результат воздействия сверхмассивной черной дыры на окружающие облака пыли и газа.
Телескоп Николаса У. Мэйолла в Аризоне получил, возможно, самую лучшую из существующих фотографию яркой галактики Messier 106 в созвездии Гончие Псы.
Красивую спиральную галактику в 20 миллионах световых лет от Земли можно наблюдать даже с помощью небольшого телескопа благодаря ее яркому свечению. Messier 106 известна также тем, что в ней находятся несколько ультраярких рентгеновских источников, к тому же, в ней вспыхнула сверхновая SN 2014bc. Вспышку заметили в мае 2014 года.
Еще одна особенность Messier 106 — очень «энергичная» сверхмассивная черная дыра в центре, которая примерно в 40 миллионов раз массивнее нашего Солнца. Вращающаяся черная дыра не только потребляет огромное количество газа и пыли, но и искривляет окружающий ее газовый диск. В результате этого процесса образовались яркие красные полосы газа, исходящие из центра галактики. Их можно заметить по центру фотографии.
Messier 106 «сопровождает» пара карликовых галактик. Неплотный «комок» в правом нижнем углу — это небольшая неправильная галактика NGC 4248. Другая небольшая галактика — UGC 7356 — находится в нижнем левом углу и почти затмевается большой соседкой.
Анна Лысенко