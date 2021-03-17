Dust from Mexico creates brown snow in Colorado https://t.co/22D0Q14W0o via @10TampaBay pic.twitter.com/fS6kLHueqz— Tim McGill (@TMcGillWeather) March 16, 2021
В Колорадо выпал коричневый снег
Жители штата делятся фотографиями необычного явления.
Жители штата делятся фотографиями необычного явления.
Зимний шторм Ксилия (Xylia), ответственный за мартовские снегопады на севере США и торнадо на юге, стал причиной еще одной аномалии — коричневого снега.
Жители штата Колорадо делятся в соцсетях фотографиями сугробов, покрытых тонким слоем темной пыли.
Национальная метеорологическая служба (NWS) выступила с заявлением, что аномалия вызвана частицами пыли, которые прилетели из Мексики. В этой стране сейчас сильная засуха. Шторм в США начался с сильного ветра скоростью до 113 км в час. Он и принес огромные объемы пыли из Мексики.
Как сообщалось, сезон торнадо в США в этом году начался раньше срока. Смерчи пронеслись сразу по нескольким штатам.
Анна Лысенко