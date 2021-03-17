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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Колорадо выпал коричневый снег

Жители штата делятся фотографиями необычного явления.

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Зимний шторм Ксилия (Xylia), ответственный за мартовские снегопады на севере США и торнадо на юге, стал причиной еще одной аномалии — коричневого снега.

Жители штата Колорадо делятся в соцсетях фотографиями сугробов, покрытых тонким слоем темной пыли.

Национальная метеорологическая служба (NWS) выступила с заявлением, что аномалия вызвана частицами пыли, которые прилетели из Мексики. В этой стране сейчас сильная засуха. Шторм в США начался с сильного ветра скоростью до 113 км в час. Он и принес огромные объемы пыли из Мексики.

Как сообщалось, сезон торнадо в США в этом году начался раньше срока. Смерчи пронеслись сразу по нескольким штатам.

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Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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