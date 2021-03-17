Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Изменится порядок начисления социальных выплат На сколько выросли пособия и как их получить
Фоторепортажи
18Беспорядки в Испании
38Юбилей Михаила Горбачева
19:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пыльная буря обрушилась на юг США (фото)

Больше всего досталось жителям городка Эль-Пасо.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 71% 765 мм рт. ст. 2 м/с

В середине марта на американский штат Техас обрушилась сильная пыльная буря. Песок из пустыни превратил сразу несколько городов в декорации к фильмам о постапокалипсисе.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Буря окрасила небо в оранжевый цвет, снизила видимость до минимальных показателей и засыпала все песком.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего досталось городу Эль-Пасо, где жителям посоветовали не выходить без надобности на улицу, не пользоваться автомобилями из-за плохой видимости на дорогах и носить защитные маски.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, небывалая пыльная буря в эти дни также пришла в Монголию и Китай. Основной удар шторма пришелся на Пекин.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Hi-Tech
Обзор Samsung Galaxy A52: главный народный смартфон — теперь с водозащитой. Стоит обновлять свой Galaxy A51? Потенциальный хит 2021 года.
Горячие темы на Авто
Интриги, расследования, показать что было...... 439
напугаю 300
Раз уж вспомнили Николая Второго, то он был заядлый автомобилист. 211
Не понял. 157
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Трагические вести с Донбасса. Утром стало известно
28-летний внук Миронова женится: кто избранница
Теперь в армию могут забрать в течении суток
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Назван лучший способ изменить жизнь в стране – самому делать добро
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»