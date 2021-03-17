Пыльная буря обрушилась на юг США (фото)
Больше всего досталось жителям городка
Больше всего досталось жителям городка
В середине марта на американский штат Техас обрушилась сильная пыльная буря. Песок из пустыни превратил сразу несколько городов в декорации к фильмам о постапокалипсисе.
Буря окрасила небо в оранжевый цвет, снизила видимость до минимальных показателей и засыпала все песком.
Больше всего досталось городу
Кстати, небывалая пыльная буря в эти дни также пришла в Монголию и Китай. Основной удар шторма пришелся на Пекин.
Екатерина Гура