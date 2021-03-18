Как выглядит «Озеро любви», созданное посреди пустыни в Дубае
Невероятно живописное место
Невероятно живописное место
Посреди пустыни недалеко от
В озере плавают лебеди и утки, а вдоль воды расположены пешеходные дорожки, украшенные цветами, растениями, сердцами и другими символами любви. Рядом с озером есть и гигантская надпись Love («Любовь»).
Весь комплекс создан из более чем 16 тысяч деревьев и нескольких тысяч цветов, способных выжить в пустынном климате.
Но какими бы прекрасными ни были прогулки вдоль озера, его настоящий масштаб и красоту можно увидеть только с воздуха. Именно поэтому над «Озером любви» можно пролететь на самолете или вертолете в рамках специальной романтической прогулки.
Екатерина Гура