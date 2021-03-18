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13:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит «Озеро любви», созданное посреди пустыни в Дубае

Невероятно живописное место

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Посреди пустыни недалеко от Аль-Кадры в Дубае есть удивительное место, встретить которое здесь никак не ожидаешь. Посреди песчаных дюн там располагается живописное «Озеро любви», состоящее из двух пересекающихся сердец с водой.

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В озере плавают лебеди и утки, а вдоль воды расположены пешеходные дорожки, украшенные цветами, растениями, сердцами и другими символами любви. Рядом с озером есть и гигантская надпись Love («Любовь»).

Весь комплекс создан из более чем 16 тысяч деревьев и нескольких тысяч цветов, способных выжить в пустынном климате.

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Но какими бы прекрасными ни были прогулки вдоль озера, его настоящий масштаб и красоту можно увидеть только с воздуха. Именно поэтому над «Озером любви» можно пролететь на самолете или вертолете в рамках специальной романтической прогулки.

Екатерина Гура

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