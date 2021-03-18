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19:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

За сутки в США прошло девять торнадо

Тысячи людей остались без электричества

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В США раньше срока начался сезон торнадо, причем начался он довольно активно. Всего за 17 марта на юге и востоке страны было зафиксированы девять торнадо: шесть — в Алабаме, два — в Миссисипи и один — в Луизиане.

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Миссисипи

В штатах Миссисипи и Алабама был введен режим чрезвычайной ситуации и включены городские сирены, оповещающие о приходе торнадо. В ряде городов были закрыты учебные заведения и центры вакцинации, расположенные на открытом воздухе.

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Миссисипи

Сообщается, что в результате торнадо тысячи людей остались без электричества, также известно о разрушениях. Пострадали ли люди — пока не сообщается.

По сообщению Национальной метеорологической службы (NWS), от Вирджинии до Флориды ожидаются сильный град, порывы ветра и угроза торнадо.

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Алабама
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Алабама

Метеорологическая служба также выпустила более 50 предупреждений о возможных торнадо в Алабаме, Арканзасе, Техасе, Миссисипи и Оклахоме. Угроза масштабных сильных штормов сохранится до выходных на юго-востоке страны, пишет USA Today.

Екатерина Гура

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