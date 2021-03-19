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03:15 (мск), источник: Известия

Вильфанд анонсировал аномально теплую погоду в регионах СФО

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов Сибирского федерального округа (СФО) прогнозируется аномальное тепло.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, теплая погода с аномалиями от шести до восьми градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, а с субботы температура на четыре-восемь градусов выше нормы будет в Красноярске.

«Это значит, что в Красноярске днем с субботы температуры будут положительными», — цитирует его ТАСС в пятницу, 19 марта.

Также положительная температура днем прогнозируется в ближайшее время в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Ранее, 16 марта, Вильфанд огласил последствия глобального потепления для страны.

По его словам, последние 150 лет ознаменовались для нашей планеты рекордным ростом среднегодовой температуры. Он подчеркнул, что для России такое резкое глобальное потепление может привести к увеличению засушливых периодов.

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