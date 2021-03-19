Телескоп показал, как меняются времена года на Сатурне
Переход от лета к осени попал на фото.
Переход от лета к осени попал на фото.
Переход от лета к осени на Сатурне попал на снимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл».
Сатурн — шестая планета по удаленности от Солнца. Она вращается вокруг звезды на расстоянии 1,4 миллиарда километров и делает один полный оборот за 29 земных лет. Поэтому времена года на этой планете длятся больше 7 земных лет каждое, и заметить смену сезонов на Сатурне непросто.
«Хаббл» сделал серию снимков планеты в 2018, 2019 и 2020 году и сумел запечатлеть переход от лета к осени в северном полушарии. Это небольшие изменения яркости и насыщенности цветовых полос в полярных и экваториальных регионах, говорят исследователи в статье, опубликованной в Planetary Science Journal.
С 2018 по 2020 год экватор стал на 5−10% ярче, а скорость ветров изменилась. В 2018 году скорость ветра, измеренная около экватора, составляла около 1,6 тыс. километров в час. В 2019 и 2020 годах она упала до 1,3 тыс. км в час.
Ученые также предполагают, что изменилась и высота облаков. По примерным подсчетам, они стали ниже примерно на 60 км.
Анна Лысенко