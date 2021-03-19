Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 19 мартаНачало Великого посольства Петра I в Европу, открытие в Петербурге первой в Российской империи станции "скорой помощи" и другие события, которые происходили 19 марта
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
10Взрыв в жилом доме в Химках
16:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп показал, как меняются времена года на Сатурне

Переход от лета к осени попал на фото.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Переход от лета к осени на Сатурне попал на снимки, сделанные космическим телескопом «Хаббл».

Сатурн — шестая планета по удаленности от Солнца. Она вращается вокруг звезды на расстоянии 1,4 миллиарда километров и делает один полный оборот за 29 земных лет. Поэтому времена года на этой планете длятся больше 7 земных лет каждое, и заметить смену сезонов на Сатурне непросто.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Ученые подсчитали, как часто Солнце посещают межзвездные астероиды

«Хаббл» сделал серию снимков планеты в 2018, 2019 и 2020 году и сумел запечатлеть переход от лета к осени в северном полушарии. Это небольшие изменения яркости и насыщенности цветовых полос в полярных и экваториальных регионах, говорят исследователи в статье, опубликованной в Planetary Science Journal.

С 2018 по 2020 год экватор стал на 5−10% ярче, а скорость ветров изменилась. В 2018 году скорость ветра, измеренная около экватора, составляла около 1,6 тыс. километров в час. В 2019 и 2020 годах она упала до 1,3 тыс. км в час.

Ученые также предполагают, что изменилась и высота облаков. По примерным подсчетам, они стали ниже примерно на 60 км.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Российский врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника Если проявились, нужно обязательно сходить к врачу.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Британцы не смолчали на высказывание Байдена о Путине
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Еще помните? А вот, как она похорошела сегодня
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Фото, о которых никто не говорил
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»