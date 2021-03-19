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16:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В курортном поселке под Анапой появились двухметровые песчаные дюны

Их надуло ветром за зимние месяцы

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Жители курортного поселка Витязево под Анапой поделились в соцсетях необычными кадрами, снятыми в районе местного пляжа. Сильные ветры за зимние месяцы замели набережную песком, причем его настолько много, что за пару месяцев на дорогах и между торговыми рядами образовались настоящие песчаные дюны.

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По словам очевидцев, величина песочных «сугробов» достигает от двух до трех метров. Практически полностью засыпан вход на пляж, а дюны достигают крыш торговых павильонов.

Из близлежащих кафе и магазинов песок выметают по нескольку раз в день, а вот набережную начнут расчищать только перед пляжным сезоном.

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Экологи отмечают, что с каждым годом дюны наступают на город все активнее. Если не предпринять никаких мер (например, не высадить на побережье кустарники), то скоро поселок может превратиться в пустыню.

Екатерина Гура

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