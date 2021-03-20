#Lichtsäulen #lightpillars über dem Rinerhorn. #Davos pic.twitter.com/NrZqlTXYcK— Andreas Hostettler (@wintimet) March 19, 2021
Над горой в Швейцарии появились световые столбы
Удивительный ночной пейзаж.
Удивительный ночной пейзаж.
Над горой Ринерхорн в Швейцарии недалеко от Давоса появились очень яркие световые столбы. Редким снимком красивого атмосферного явления поделился в соцсетях метеоролог и фотограф Андреас Хостеттлер.
Световые столбы появляются над естественными или искусственными источниками света при определенных погодных условиях, когда в воздухе зависают плоские кристаллы льда и отражают лучи под определенным углом. Чаще всего эти «лучи в небо» не очень выразительные. Увидеть настолько яркие и высокие световые столбы, как над Ринерхорном, удается редко.
Недавно впечатляющими снимками световых столбов поделился российский фотограф Сергей Болденков. Они появились в поселке Теплая Гора Пермского края и напоминали разноцветные колонны.
Анна Лысенко