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16:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над горой в Швейцарии появились световые столбы

Удивительный ночной пейзаж.

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Над горой Ринерхорн в Швейцарии недалеко от Давоса появились очень яркие световые столбы. Редким снимком красивого атмосферного явления поделился в соцсетях метеоролог и фотограф Андреас Хостеттлер.

Световые столбы появляются над естественными или искусственными источниками света при определенных погодных условиях, когда в воздухе зависают плоские кристаллы льда и отражают лучи под определенным углом. Чаще всего эти «лучи в небо» не очень выразительные. Увидеть настолько яркие и высокие световые столбы, как над Ринерхорном, удается редко.

Недавно впечатляющими снимками световых столбов поделился российский фотограф Сергей Болденков. Они появились в поселке Теплая Гора Пермского края и напоминали разноцветные колонны.

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