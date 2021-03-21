Народные приметы на 21 марта: о чем расскажет поведение птиц
Прилетели жаворонки — весна будет теплой.
Прилетели жаворонки — весна будет теплой.
21 марта в народе носит название Вербоносица, Вербоносный день. «Время вербе осеребриться», — говорили на Руси. Ветки вербы приносили в дом как оберег.
Крестьяне наблюдали за погодой. Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет доброй. Туман 21 марта говорит о том, что будут заморозки.
Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов.
Птицы вьют гнезда с солнечной стороны дома — лето будет холодным. Уже прилетели жаворонки — весна будет теплой.