Телескоп сфотографировал необычную космическую «рябь»
Она появляется вокруг «сердца» Крабовидной туманности.
Она появляется вокруг «сердца» Крабовидной туманности.
Телескоп Gemini North сфотографировал яркое и необычное «сердце» Крабовидной туманности в созвездии Тельца.
Крабовидная туманность — это остатки сверхновой SN 1054, взрыв которой наблюдался, согласно записям китайских астрономов, 4 июля 1054 года. Вспышка была видна на протяжении 23 дней невооруженным глазом даже в дневное время. Туманность состоит из внешних слоев ныне мертвой массивной звезды, «разбросанной» по пространству примерно на 10 световых лет.
Волнистые структуры, видимые на фотографии, исходят из сердца туманности, в котором находится пульсар PSR B0531+21 — нейтронная звезда, оставшаяся после взрыва сверхновой. Ее диаметр составляет около 25 км.
Пульсар излучает град заряженных частиц в окружающий газ. Граница, на которой эти заряженные частицы замедляются и накапливаются, создает яркую рябь. Затем в течение нескольких месяцев эта рябь расширяется, напоминая круги на воде невообразимо больших размеров.
Анна Лысенко