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12:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Телескоп сфотографировал необычную космическую «рябь»

Она появляется вокруг «сердца» Крабовидной туманности.

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Источник: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Телескоп Gemini North сфотографировал яркое и необычное «сердце» Крабовидной туманности в созвездии Тельца.

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Крабовидная туманность — это остатки сверхновой SN 1054, взрыв которой наблюдался, согласно записям китайских астрономов, 4 июля 1054 года. Вспышка была видна на протяжении 23 дней невооруженным глазом даже в дневное время. Туманность состоит из внешних слоев ныне мертвой массивной звезды, «разбросанной» по пространству примерно на 10 световых лет.

Волнистые структуры, видимые на фотографии, исходят из сердца туманности, в котором находится пульсар PSR B0531+21 — нейтронная звезда, оставшаяся после взрыва сверхновой. Ее диаметр составляет около 25 км.

Пульсар излучает град заряженных частиц в окружающий газ. Граница, на которой эти заряженные частицы замедляются и накапливаются, создает яркую рябь. Затем в течение нескольких месяцев эта рябь расширяется, напоминая круги на воде невообразимо больших размеров.

Анна Лысенко

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