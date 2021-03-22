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06:26 (мск), источник: Российская газета

Вильфанд спрогнозировал теплый апрель в европейской части России

На европейской территории страны апрель будет теплым. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент мы завершаем подготовку прогноза на вегетационный период — с апреля по сентябрь. Иными словами, на теплое время года. Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым. Пока другой информации нет. Скорректированный полный прогноз на апрель мы представим 31 марта», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, новая неделя должна принести заметное потепление. Хотя в первой половине недели будет еще умеренно прохладно. Ночью даже минус 4−6, а по области и до минус 9 градусов. А днем ожидается небольшой плюс. И так будет продолжаться до среды. А в четверг начнется потепление. К концу недели прогнозируется повышение дневных температур до плюс 9 градусов. Но по ночам еще будет подмораживать.

«Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы», — отметил Вильфанд.

Снег, по словам метеоролога, будет таять еще долго. За городом он будет оставаться и в первой декаде апреля. В Москве, естественно, он сойдет быстрее.

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