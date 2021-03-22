Вильфанд спрогнозировал теплый апрель в европейской части России
На европейской территории страны апрель будет теплым. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На европейской территории страны апрель будет теплым. Об этом «Российской газете» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В настоящий момент мы завершаем подготовку прогноза на вегетационный период — с апреля по сентябрь. Иными словами, на теплое время года. Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым. Пока другой информации нет. Скорректированный полный прогноз на апрель мы представим 31 марта», — рассказал Вильфанд.
По словам метеоролога, новая неделя должна принести заметное потепление. Хотя в первой половине недели будет еще умеренно прохладно. Ночью даже минус 4−6, а по области и до минус 9 градусов. А днем ожидается небольшой плюс. И так будет продолжаться до среды. А в четверг начнется потепление. К концу недели прогнозируется повышение дневных температур до плюс 9 градусов. Но по ночам еще будет подмораживать.
«Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы», — отметил Вильфанд.
Снег, по словам метеоролога, будет таять еще долго. За городом он будет оставаться и в первой декаде апреля. В Москве, естественно, он сойдет быстрее.