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15:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Извержение вулкана в Исландии сняли с беспилотника (видео)

Вытекающую лаву и бурлящий кратер можно увидеть вблизи

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19 марта в Исландии на полуострове Рейкьянес проснулся вулкан Фаградальсфьяль, который спал почти шесть тысяч лет.

Местный фотограф Бьорн Сейнбекк снял уникальные кадры извержения с помощью беспилотника. Он пролетел прямо над кратером Фаградальсфьяль и снял раскаленные потоки лавы, стекающие вниз по склону вулкана.

5
фотографий
5
фотографий

Сообщается, что извержение Фаградальсфьяль последовало за всплеском сейсмической активности. Изначально местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и на время закрыли небо над вулканом для полетов, но вскоре стало понятно, что активность вулкана невысокая.

Несмотря на то, что пока извержение не представляет опасности для местных жителей, метеорологи и специальные службы продолжают наблюдать за вулканом.

Екатерина Гура

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