Извержение вулкана в Исландии сняли с беспилотника (видео)
Вытекающую лаву и бурлящий кратер можно увидеть вблизи
Вытекающую лаву и бурлящий кратер можно увидеть вблизи
19 марта в Исландии на полуострове Рейкьянес проснулся вулкан Фаградальсфьяль, который спал почти шесть тысяч лет.
Местный фотограф Бьорн Сейнбекк снял уникальные кадры извержения с помощью беспилотника. Он пролетел прямо над кратером Фаградальсфьяль и снял раскаленные потоки лавы, стекающие вниз по склону вулкана.
Сообщается, что извержение Фаградальсфьяль последовало за всплеском сейсмической активности. Изначально местные власти объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и на время закрыли небо над вулканом для полетов, но вскоре стало понятно, что активность вулкана невысокая.
Несмотря на то, что пока извержение не представляет опасности для местных жителей, метеорологи и специальные службы продолжают наблюдать за вулканом.
Екатерина Гура