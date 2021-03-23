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02:45 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд заявил, что через 50 лет погода станет максимально предсказуемой

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Представлять прогноз погоды сразу на две недели вперед станет возможно примерно через 50 лет. Однако это максимальный срок прогнозирования, никакие новые знания и суперкомпьютеры не позволят сделать погоду предсказуемой до конца, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Думаю, что лет через 50 прогнозы на две недели станут реальностью. Но совершенствование этих прогнозов будет идти тысячелетиями. Это удивительно, но детально прогнозировать априори можно только на две недели», — сообщил он, отметив, что в настоящее время максимальный срок детального и качественного прогнозирования составляет пять-шесть суток.

По словам Вильфанда, предсказывать детально погоду более, чем на две недели вперед, невозможно из-за хаотичности процессов в атмосфере — данные для расчетов актуальны только в течение 14 дней.

«Казалось бы, как же так? Будут же новые наблюдательные инструменты, новые знания о физических законах атмосферы в масштабах от 1 мм до 1 тыс. км, будут суперкомпьютеры, которые будут невероятно мощнее нынешних, но атмосфера настолько хаотичная субстанция, где через две недели хоас превалирует, и становится невозможным решать задачи по тем начальным данным. Они уже не будут актуальными», — пояснил метролог.

Одной из основных задач для ученых в настоящее время является изучение связи между атмосферой и океаном. Это позволит повысить качество среднесрочных прогнозов.

Загадочная погода

Динамику погоды на следующие месяцы с предельной точностью также невозможно предсказать, сообщил Вильфанд.

«Например, сейчас конец марта, а что будет в мае? Даже через 1 тыс. лет или через 10 тыс. лет никто и никогда не сможет описать прогностическую динамику погоды в течение мая. Это принципиально невозможно», — отметил он.

Однако появляется все больше новых видов прогнозов, которые, например, дают возможность понять, будет ли температура в течение месяца однородной или нет.

По мнению Вильфанда, невозможность прогнозировать погоду на длительные сроки — это не повод для грусти. «Жить нужно с интересом. Неужели приятно, когда все известно и расписано? Тоска зеленая. Жить надо с интригой, потому очень хорошо, что погода не полностью предсказуема. Как и сама жизнь, впрочем», — отметил Вильфанд.

Всемирный метеорологический день

Во вторник, 23 марта, отмечается Всемирный метеорологический день. Он празднуется ежегодно с 1961 года. В этот день в 1950 году была образована Всемирная метеорологическая организация.

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