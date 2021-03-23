Российские спутники «Арктика-М» помогут уточнить прогнозы погоды
Такой аппарат уже выведен на орбиту Земли.
Такой аппарат уже выведен на орбиту Земли.
Российские спутники «Арктика-М» позволят более точно составлять прогнозы синоптиков, так как отслеживают изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, которые и влияют на погоду в мире.
Со спутников будут передаваться большие массивы информации, что в свою очередь позволит создавать атмосферные модели, которые помогут в составлении более точных прогнозов погоды.
Точность измерения температуры при этом достигнет 0,1−0,2 градуса Цельсия, а разрешение на поверхности составит от одного до четырёх километров. Станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе, а также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу.
Напомним, что один спутник «Арктика-М» уже выведен на орбиту Земли. Его доставила