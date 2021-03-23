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09:47 (мск), источник: Life.ru

Российские спутники «Арктика-М» помогут уточнить прогнозы погоды

Такой аппарат уже выведен на орбиту Земли.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спутники «Арктика-М» позволят более точно составлять прогнозы синоптиков, так как отслеживают изменения в циркуляции воздушных масс в Арктике, которые и влияют на погоду в мире.

Отмечается, что аппараты этого типа смогут каждые полчаса проводить замеры температуры в каждой точке арктической зоны, а также будут измерять скорость ветра, благодаря чему появится возможность создать карты ветров на всю приполярную область.
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Со спутников будут передаваться большие массивы информации, что в свою очередь позволит создавать атмосферные модели, которые помогут в составлении более точных прогнозов погоды.

Точность измерения температуры при этом достигнет 0,1−0,2 градуса Цельсия, а разрешение на поверхности составит от одного до четырёх километров. Станет возможным отслеживать процессы, которые происходят в околоземном пространстве и ближнем космосе, а также можно будет изучать воздействие солнечного ветра на магнитосферу и ионосферу.

Напомним, что один спутник «Арктика-М» уже выведен на орбиту Земли. Его доставила ракета-носитель «Союз-2.1б» 28 февраля.

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