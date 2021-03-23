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10:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Хаббл» показал галактику размером с Млечный Путь

Яркая красавица.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.
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Космическому телескопу «Хаббл» удалось получить детальный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 7678.

Эта красивая галактика находится примерно в 164 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегаса. Она примечательна тем, что имеет примерно такие же размеры, как и Млечный Путь. Ее диаметр составляет около 115 тысяч световых лет.

Но это не единственная особенность NGC 7678. Совсем недавно в галактике впыхнули сразу три сверхновых — в 1997, 2002 и 2009 году.

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