Аномальная зима оставила Калифорнию без цветов
Но надежда, что они расцветут, еще есть.
Но надежда, что они расцветут, еще есть.
Каждую весну в парк
Но в 2021 году туристов в Калифорнии ждет разочарование.
Условия для будущего «суперцветения» начинают формироваться с сентября. Обильные дожди напитывают землю и разносят семена по округе. Затем по крайней мере раз в месяц требуется крупный ливень, чтобы почва не пересыхала и семена могли прорасти.
По данным Национальной метеорологической службы США, количество осадков осенью 2020 — зимой 2021 года было меньше нормы. Только несколько дней назад в
Анна Лысенко