Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 23 мартаЗатопление орбитальной станции "Мир", обнаружение Кносского дворца и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Барселона во время гражданской войны в Испании
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
12:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аномальная зима оставила Калифорнию без цветов

Но надежда, что они расцветут, еще есть.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Каждую весну в парк Анза-Боррего-Дезерт в Калифорнии стекаются сотни тысяч людей, чтобы полюбоваться «суперцветением» полевых цветов. Взрыв оранжевых, алых и голубых красок простирается на гектары. Поля маков и других цветов видны даже из космоса.

Но в 2021 году туристов в Калифорнии ждет разочарование. Из-за аномально сухой зимы пустыня так и не расцвела, сообщает Daily Mail. Только на отдельных участках можно увидеть скромные островки цветов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Условия для будущего «суперцветения» начинают формироваться с сентября. Обильные дожди напитывают землю и разносят семена по округе. Затем по крайней мере раз в месяц требуется крупный ливень, чтобы почва не пересыхала и семена могли прорасти.

Во время загрузки произошла ошибка.
Май 2020 года

По данным Национальной метеорологической службы США, количество осадков осенью 2020 — зимой 2021 года было меньше нормы. Только несколько дней назад в Анза-Боррего-Дезерт наконец прошел небольшой дождь, но после него растениям потребуется от трех до шести недель, чтобы выпустить бутоны.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Ученые выяснили, какое мясо защищает от слабоумия Лучше отдавать предпочтение свежей говядине или свинине, а не колбасе или бекону.
Hi-Tech
Раскрыт секрет странного объекта на дне заброшенной шахты (фото) Посмотрите на кадры внутри
Авто
«АвтоВАЗ» представил современную мультимедийную систему Мультимедиа работает с 8-дюймовым экраном с матрицей IPS и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto
Кино
Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ» Стали известны имена ведущих предстоящей церемонии
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Дети
Красавица-дочь Александра Абдулова отметила 14-летие Девочка выросла копией звездного отца
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»