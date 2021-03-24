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14:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые обнаружили в Сибири уже 17 взрывающихся кратеров. Что стоит за этим явлением?

Это явление впервые обнаружили на Ямале в 2014 году: сначала на равнине образуется небольшой холм, потом он взрывается, а на его месте остается глубокий кратер.

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«Я впервые услышала об этом в 2014 году и сперва даже не поверила», — вспоминает арктический эколог Сью Натали. Натали вместе с другими учеными несколько лет пытается разгадать тайну появления взрывающихся кратеров в Сибири. Одна из возможных причин — таяние участков почвы внутри вечной мерзлоты.

Сейчас в Сибири существует уже около 17 таких кратеров. Это явление обеспокоило ученых из России и Америки, изучающих климат. Теперь они пытаются выяснить, связано ли это явление с климатическими изменениями и что такой геологический процесс может значить не только для Сибири, но, возможно, и для всей планеты.

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