Ученые обнаружили в Сибири уже 17 взрывающихся кратеров. Что стоит за этим явлением?
Это явление впервые обнаружили на Ямале в 2014 году: сначала на равнине образуется небольшой холм, потом он взрывается, а на его месте остается глубокий кратер.
Это явление впервые обнаружили на Ямале в 2014 году: сначала на равнине образуется небольшой холм, потом он взрывается, а на его месте остается глубокий кратер.
«Я впервые услышала об этом в 2014 году и сперва даже не поверила», — вспоминает арктический эколог Сью Натали. Натали вместе с другими учеными несколько лет пытается разгадать тайну появления взрывающихся кратеров в Сибири. Одна из возможных причин — таяние участков почвы внутри вечной мерзлоты.
Сейчас в Сибири существует уже около 17 таких кратеров. Это явление обеспокоило ученых из России и Америки, изучающих климат. Теперь они пытаются выяснить, связано ли это явление с климатическими изменениями и что такой геологический процесс может значить не только для Сибири, но, возможно, и для всей планеты.