Спутник показал, как Хуанхэ преобразилась за 30 лет
Постаралась не только природа, но и человек.
Постаралась не только природа, но и человек.
Немногие реки в мире несут столько наносов, как река Хуанхэ в Китае. Само её название — Жёлтая река — происходит от мутной желтоватой воды. Хуанхэ желтеет, когда протекает через регион на
Ил в реке способствует застройке ее дельты в заливе Бохайвань на мелководье Желтого моря. Спутник Landsat показал, как изменился этот район в 2020 году по сравнению с 1989 годом.
За 31 год восточная часть дельты сильно изменила форму. Река принесла новые отложения, а эрозия разрушила старые береговые линии.
Одно из самых заметных изменений стало результатом проекта водозабора, который китайские инженеры завершили в 1996 году. Они заблокировали главный канал и направили воду на
На снимке 2020 года также можно заметить появившиеся зеленые и синие прямоугольные соляные и рыбные пруды, а также построенные вдоль побережья дамбы, которые защищают инфраструктуру от приливов. Фото также кажется очень зеленым благодаря распространившейся растительности. Больше всего здесь произрастает спартины очередноцветковой — лиственной травы, растущей на болотах.
Наблюдения показали, что береговая линия отступила под растущим давлением моря на несколько километров вглубь суши. Отчасти это связано с тем, что сама дельта опускается.
Анна Лысенко