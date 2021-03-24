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13:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник показал, как Хуанхэ преобразилась за 30 лет

Постаралась не только природа, но и человек.

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13 февраля 1989 года
24 октября 2020 года

Немногие реки в мире несут столько наносов, как река Хуанхэ в Китае. Само её название — Жёлтая река — происходит от мутной желтоватой воды. Хуанхэ желтеет, когда протекает через регион на северо-западе Китая с лёссом — необычайно мелкой, порошкообразной желтой почвой.

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Ил в реке способствует застройке ее дельты в заливе Бохайвань на мелководье Желтого моря. Спутник Landsat показал, как изменился этот район в 2020 году по сравнению с 1989 годом.

За 31 год восточная часть дельты сильно изменила форму. Река принесла новые отложения, а эрозия разрушила старые береговые линии.

Одно из самых заметных изменений стало результатом проекта водозабора, который китайские инженеры завершили в 1996 году. Они заблокировали главный канал и направили воду на северо-восток с целью создать участок суши в районе морских месторождений нефти и газа и тем самым упростить добычу ресурсов.

На снимке 2020 года также можно заметить появившиеся зеленые и синие прямоугольные соляные и рыбные пруды, а также построенные вдоль побережья дамбы, которые защищают инфраструктуру от приливов. Фото также кажется очень зеленым благодаря распространившейся растительности. Больше всего здесь произрастает спартины очередноцветковой — лиственной травы, растущей на болотах.

Наблюдения показали, что береговая линия отступила под растущим давлением моря на несколько километров вглубь суши. Отчасти это связано с тем, что сама дельта опускается.

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