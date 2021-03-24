#ニジェール #サハラ砂漠 の南縁、サヘル地帯。#Niger #Africa pic.twitter.com/O9HETkNKNF— NOGUCHI, Soichi 野口 聡一（のぐち そういち） (@Astro_Soichi) March 23, 2021
Уникальный «пояс» в Африке показали с орбиты
Он протянулся через весь континент.
Он протянулся через весь континент.
Регион Сахель в Африке из космоса напоминает марсианскую пустыню, хотя на самом деле он изобилует жизнью.
Снимками уникального «пояса», протянувшегося через весь континент от Красного моря до Атлантического океана, поделился с борта МКС японский астронавт Соити Ногути.
Сахель покрыт полями и саваннами, с небольшими областями лесов. Здесь обитают большие популяции антилоп, газелей, гиеновидных собак, гепардов, львов и перелетных птиц.
Ранее Соити Ногути опубликовал не менее эффектную фотографю Сахары.
Анна Лысенко