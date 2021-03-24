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14:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Уникальный «пояс» в Африке показали с орбиты

Он протянулся через весь континент.

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Регион Сахель в Африке из космоса напоминает марсианскую пустыню, хотя на самом деле он изобилует жизнью.

Снимками уникального «пояса», протянувшегося через весь континент от Красного моря до Атлантического океана, поделился с борта МКС японский астронавт Соити Ногути.

Сахель покрыт полями и саваннами, с небольшими областями лесов. Здесь обитают большие популяции антилоп, газелей, гиеновидных собак, гепардов, львов и перелетных птиц.

Ранее Соити Ногути опубликовал не менее эффектную фотографю Сахары.

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