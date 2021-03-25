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09:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Наводнение в Австралии: знаменитая скала Улуру превратилась в водопад

Священная среди аборигенов скала Улуру находится в труднодоступной и засушливой австралийской пустыне. Из-за ливней на скале появились водопады, а красно-оранжевая порода, из которой она состоит, сменила цвет.

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Сильнейшее за полвека наводнение в Австралии спровоцировано сильным циклоном.

Власти эвакуируют пострадавшие районы, уже перевезены в безопасные места более 18 тысяч человек.

Дождь прекратился, но метеорологи предупреждают, что уровень воды во многих районах пока продолжит подниматься.

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