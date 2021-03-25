Наводнение в Австралии: знаменитая скала Улуру превратилась в водопад
Священная среди аборигенов скала Улуру находится в труднодоступной и засушливой австралийской пустыне.
Священная среди аборигенов скала Улуру находится в труднодоступной и засушливой австралийской пустыне.
Сильнейшее за полвека наводнение в Австралии спровоцировано сильным циклоном.
Власти эвакуируют пострадавшие районы, уже перевезены в безопасные места более 18 тысяч человек.
Дождь прекратился, но метеорологи предупреждают, что уровень воды во многих районах пока продолжит подниматься.