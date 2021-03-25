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16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снежная гроза прошла в Забайкалье

Специалисты считают, что всему виной слишком теплая температура воздуха

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В Чите прошло очень редкое и крайне необычное для Забайкалья природное явление — гроза со снегом. Местные жители с интересом наблюдали за раскатами грома, молниями и снежным ливнем и снимали происходящее на фото и видео.

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На сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что такая снежная гроза была зарегистрирована в Чите впервые в истории. Синоптики полагают, что виной всему рекордная температура воздуха в этом году, превысившая норму на 5−12 градусов.

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«Гроза со снегом — это редкое метеорологическое явление, нехарактерное для забайкальской весны. Грозы в Забайкалье наблюдаются в летний период, когда при прогреве земной поверхности происходит вторжение холодного воздуха. Это приводит к увеличению вертикальных движений воздуха, к формированию кучево-дождевой облачности высотой более 10 километров и к большой неустойчивости атмосферы, в связи с этим по территории отмечаются дожди ливневого характера, грозы, выпадение града, усиление ветра», — говорится в сообщении.

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Екатерина Гура

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