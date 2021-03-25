Снежная гроза прошла в Забайкалье
Специалисты считают, что всему виной слишком теплая температура воздуха
Специалисты считают, что всему виной слишком теплая температура воздуха
В Чите прошло очень редкое и крайне необычное для Забайкалья природное явление — гроза со снегом. Местные жители с интересом наблюдали за раскатами грома, молниями и снежным ливнем и снимали происходящее на фото и видео.
На сайте Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что такая снежная гроза была зарегистрирована в Чите впервые в истории. Синоптики полагают, что виной всему рекордная температура воздуха в этом году, превысившая норму на 5−12 градусов.
«Гроза со снегом — это редкое метеорологическое явление, нехарактерное для забайкальской весны. Грозы в Забайкалье наблюдаются в летний период, когда при прогреве земной поверхности происходит вторжение холодного воздуха. Это приводит к увеличению вертикальных движений воздуха, к формированию
Екатерина Гура