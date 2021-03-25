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16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Затопленный австралийский город показали с высоты (видео)

Аэросъемка позволила увидеть весь масштаб природной катастрофы.

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В середине марта из-за обильных дождей, обрушившихся на австралийский штат Новый Южный Уэльс, из берегов вышли реки и затопили огромные территории по всему региону. Как говорят метеорологи, это самое масштабное наводнение в штате за последние сто лет. Жители многих городов были вынуждены покинуть свои дома, а по всему штату сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

24 марта из-за обильных осадков в долине Гвидир из берегов вышла река Мехи, которая протекает через город Мори на севере штата.

Член местного парламента Адам Маршалл опубликовал на Facebook фото и видео масштабного наводнения в городе, сделанные с высоты во время инспекции на вертолете.

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Сообщается, что дожди в регионе уже прекратились и вода постепенно начала отступать. Спасательные службы предупреждают людей не только о большой воде, но и о живых сюрпризах в виде опасных животных и насекомых, которые могли спрятаться от наводнения в домах и автомобилях.

Екатерина Гура

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