Затопленный австралийский город показали с высоты (видео)
Аэросъемка позволила увидеть весь масштаб природной катастрофы.
Аэросъемка позволила увидеть весь масштаб природной катастрофы.
В середине марта
24 марта
Член местного парламента Адам Маршалл опубликовал на Facebook фото и видео масштабного наводнения в городе, сделанные с высоты во время инспекции на вертолете.
Сообщается, что дожди в регионе уже прекратились и вода постепенно начала отступать. Спасательные службы предупреждают людей не только о большой воде, но и о живых сюрпризах в виде опасных животных и насекомых, которые могли спрятаться от наводнения в домах и автомобилях.
Екатерина Гура