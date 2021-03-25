В нескольких странах мира заметили лунное гало (фото)
Завораживающее оптическое явление
Завораживающее оптическое явление
24 и 25 марта в ночном небе жители Земли могли наблюдать редкое и необычное оптическое явление — лунное гало. Вокруг Луны можно было невооруженным взглядом увидеть яркий светящийся круг.
В этот раз гало могли наблюдать в разных странах мира. Больше всего повезло жителям Великобритании, Германии и Финляндии. Там можно было рассмотреть как просто светлое свечение, так и радужные оттенки.
Екатерина Гура