Создана модель Вселенной в первые моменты «жизни»
Первый миг существования космоса сложно представить, но можно реконструировать математически.
Первый миг существования космоса сложно представить, но можно реконструировать математически.
Уже за первую триллионную долю секунды после Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад во Вселенной образовалась сложная сеть структур.
Физики из Геттингенского и Оклендского университетов с помощью сложных компьютерных симуляций и математических вычислений смоделировали эти первичные структуры, которые оказались микроскопически малы.
Типичные сияющие сгустки и полосы, напоминающие ночной город в иллюминаторе самолета, имели массу всего несколько граммов и были намного меньше современных элементарных частиц, утверждается в исследовании, опубликованном в Physical Review D.
«Физическое пространство, представленное в нашей симуляции, могло бы поместиться в один протон миллион раз», — говорит профессор Йенс Нимейер, один из авторов исследования.
Смоделированные компьютером структуры очень недолговечны. В конце концов они «выветриваются» в стандартные элементарные частицы, говорят ученые. Но такое моделирование может понять первичные процессы в космосе, например, появление гравитационной волны, первичных черных дыр и механизмы, которые «запустили» расширение Вселенной.
Анна Лысенко