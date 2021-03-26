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10:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Создана модель Вселенной в первые моменты «жизни»

Первый миг существования космоса сложно представить, но можно реконструировать математически.

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Источник: Jens Niemeyer, University of Göttingen

Уже за первую триллионную долю секунды после Большого взрыва около 13,8 миллиарда лет назад во Вселенной образовалась сложная сеть структур.

Физики из Геттингенского и Оклендского университетов с помощью сложных компьютерных симуляций и математических вычислений смоделировали эти первичные структуры, которые оказались микроскопически малы.

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Типичные сияющие сгустки и полосы, напоминающие ночной город в иллюминаторе самолета, имели массу всего несколько граммов и были намного меньше современных элементарных частиц, утверждается в исследовании, опубликованном в Physical Review D.

«Физическое пространство, представленное в нашей симуляции, могло бы поместиться в один протон миллион раз», — говорит профессор Йенс Нимейер, один из авторов исследования.

Смоделированные компьютером структуры очень недолговечны. В конце концов они «выветриваются» в стандартные элементарные частицы, говорят ученые. Но такое моделирование может понять первичные процессы в космосе, например, появление гравитационной волны, первичных черных дыр и механизмы, которые «запустили» расширение Вселенной.

Анна Лысенко

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