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12:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Морозные дюны Марса попали на фото

В холодное время года на поверхности планеты появляется светлый иней.

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Источник: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
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В NASA поделились снимком красно-коричневых дюн Марса, покрытых инеем. На эффектном фото запечатлен один из марсианских кратеров диаметром 5 км на северных равнинах Красной планеты.

Темные узоры на поверхности дюн могут быть следствием сезонного похолодания, а затем таяния льда. Но узкие борозды на крутых склонах с подветренной стороны могут указывать на формирование новых оврагов, считают исследователи.

Климат на Марсе, как и на Земле, носит сезонный характер. Орбита, угол наклона планеты и расстояние до Солнца приводят к тому, что климат северного и южного полушарий различается. Для северного полушария характерны более мягкая зима и прохладное лето; в южном полушарии зима более холодная, а лето более жаркое. В холодное время года на поверхности Марса может образовываться светлый иней.

Анна Лысенко

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