Морозные дюны Марса попали на фото
В холодное время года на поверхности планеты появляется светлый иней.
В холодное время года на поверхности планеты появляется светлый иней.
В NASA поделились снимком
Темные узоры на поверхности дюн могут быть следствием сезонного похолодания, а затем таяния льда. Но узкие борозды на крутых склонах с подветренной стороны могут указывать на формирование новых оврагов, считают исследователи.
Климат на Марсе, как и на Земле, носит сезонный характер. Орбита, угол наклона планеты и расстояние до Солнца приводят к тому, что климат северного и южного полушарий различается. Для северного полушария характерны более мягкая зима и прохладное лето; в южном полушарии зима более холодная, а лето более жаркое. В холодное время года на поверхности Марса может образовываться светлый иней.
Анна Лысенко