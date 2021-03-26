Во время наводнения в Австралии по улицам плавали мыши
Грызуны ищут любые участки суши.
Грызуны ищут любые участки суши.
Сильные ливни в Австралии спровоцировали сильнейшее за 50 лет наводнение в штате Новый Южный Уэльс. Большая вода не только превратила улицы в реки, но и заставила мышей спасаться бегством вплавь.
Местные жители сняли на камеру, как в городе Гара на
Фермеры жаловались на нашествие мышей в 2020 году и теперь надеются, что наводнение уменьшит количество грызунов. Но специалисты не так оптимистичны — они утверждают, что популяция мышей быстро восстановится.
Анна Лысенко