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16:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Во время наводнения в Австралии по улицам плавали мыши

Грызуны ищут любые участки суши.

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Сильные ливни в Австралии спровоцировали сильнейшее за 50 лет наводнение в штате Новый Южный Уэльс. Большая вода не только превратила улицы в реки, но и заставила мышей спасаться бегством вплавь.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные жители сняли на камеру, как в городе Гара на северо-западе штата десятки грызунов плавают по затопленной местности, пытаясь добраться до суши.

Фермеры жаловались на нашествие мышей в 2020 году и теперь надеются, что наводнение уменьшит количество грызунов. Но специалисты не так оптимистичны — они утверждают, что популяция мышей быстро восстановится.

Анна Лысенко

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