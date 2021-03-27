Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального,
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального,
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По словам Вильфанда, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2−5 градусов, в
Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4−8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.