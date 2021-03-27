Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
26Body Worlds
10Взрыв в жилом доме в Химках
01:32 (мск), источник: ТАСС

Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта. Температура будет выше нормы на 2−12 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 22% 756 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Reuters

«На северо-западе будет высокая температура в ближайшие дни, в центре тоже высокая, но аномалии чуть поменьше. На юге Сибири и Дальнего Востока температура также выше нормы гораздо. Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно — температура выше нормы на 7−9 градусов и в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии достигают 12 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2−5 градусов, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области — на 6−7 градусов выше нормы.

Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4−8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений, отметил метеоролог.

 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Hi-Tech
Владимиру Путину предложили стать «влогером» Президент России согласился подумать
Горячие темы на Авто
Двадцатый век продолжается. 390
Корея 286
Мангалы с крышей. Сплошная или с разрывами? 261
Россия- страна возможностей! 202
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 301
Как вы думаете? 166
Хорошо это? 118
Потеря нюха при ОРВИ 94
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»