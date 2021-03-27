Народные приметы на 27 марта: каким будет урожай
27 марта в народе — Венедиктов день. На Руси было принято обхаживать домашних животных, у которых начиналась линька.
27 марта в народе — Венедиктов день. На Руси было принято обхаживать домашних животных, у которых начиналась линька.
Крестьяне наблюдали за погодой. Мороз предвещал такую же погоду на всю неделю вперед. А весенний гром сулил урожайное и плодородное лето. Таяние снега на солнце тоже означало урожайный год. Но если сугробы тают под дождем — летом будет засуха.
Дятел слишком часто стучит по дереву — к скорому потеплению. Куры громко кудахчут — к ухудшению погоды.
Ветер, который появился к полудню, резко усиливаясь к вечеру — это к буре.