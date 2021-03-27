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13:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы «отменили» столкновение с астероидом в 2068 году

Они опасались такой вероятности 15 лет.

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Источник: NASA

Открытый в 2004 году астероид Апофис вряд ли столкнется с землей в ближайшие 100 лет.

Ученые NASA пересмотрели риски, связанные с этим «небесным камнем» диаметром примерно 325 метров, и признали его пока что неопасным.

Апофис был назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного змея-разрушителя, который живёт в темноте подземного мира и пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода. Существовали опасения, что во время сближения с Землей в 2029, 2036 и 2068 году астероид может представлять опасность. Первые две угрозы были опровергнуты ранее, но третья возможность беспокоила ученых больше 15 лет.

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Траектория астероида в 2029 году

5 марта Апофис совершил далекий пролет над Землей. Астрономы воспользовались этой возможностью, чтобы уточнить его орбиту, по которой он вращается вокруг Солнца. Анализ, проведенный радиообсерваториями Голдстоун и Грин-Бэнк в США, показал, что вероятность столкновения в 2068 году сводится к минимуму.

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