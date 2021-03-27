Астрономы «отменили» столкновение с астероидом в 2068 году
Они опасались такой вероятности 15 лет.
Они опасались такой вероятности 15 лет.
Открытый в 2004 году астероид Апофис вряд ли столкнется с землей в ближайшие 100 лет.
Ученые NASA пересмотрели риски, связанные с этим «небесным камнем» диаметром примерно 325 метров, и признали его пока что неопасным.
Апофис был назван в честь древнеегипетского бога Апопа — огромного
5 марта Апофис совершил далекий пролет над Землей. Астрономы воспользовались этой возможностью, чтобы уточнить его орбиту, по которой он вращается вокруг Солнца. Анализ, проведенный радиообсерваториями Голдстоун и
Анна Лысенко