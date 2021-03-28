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09:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 марта: о погоде расскажут птицы

Настоящая весна вступает в свои права.

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Источник: Агентство «Москва»

28 марта в народе — Александров день. Считалось, что к этому времени прилетают чайки и начинают щениться волчицы.

Чтобы узнать погоду в ближайшие дни, наблюдали за птицами. Если по прилете чайки начинают плескаться в воде — погода ухудшится, пойдет дождь. Если не плескаются, то наступит тепло. Воробьи расчирикались — к теплой ясной погоде. Жаворонки прилетели — настоящая весна вступает в свои права.

Яркое солнце на закате предвещает дождливые дни. Снег тает медленно — год будет неурожайный. Гало вокруг Луны — к перемене погоды.

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