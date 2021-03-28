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11:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители России увидят первое в году суперлуние

Луна и Земля сблизятся.

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28 марта в России можно будет наблюдать первое суперлуние в году. Полная Луна будет ближе к Земле, чем обычно, и покажется крупнее и ярче.

Мартовское полнолуние наступит в 21:48 по московскому времени (18:48 по Гринвичу).

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Суперлунием неофициально называют явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты.

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За день до полнолуния
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Анна Лысенко

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Gnezdo.ru
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