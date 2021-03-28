Жители России увидят первое в году суперлуние
Луна и Земля сблизятся.
Луна и Земля сблизятся.
28 марта в России можно будет наблюдать первое суперлуние в году. Полная Луна будет ближе к Земле, чем обычно, и покажется крупнее и ярче.
Мартовское полнолуние наступит в 21:48 по московскому времени (18:48 по Гринвичу).
Суперлунием неофициально называют явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты.
Анна Лысенко