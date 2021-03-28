Китайский студент показал «лунную походку» из-за сильного ветра
На пары в этот день пришлось опоздать.
На пары в этот день пришлось опоздать.
Студенты Синьцзянского университета в китайском городе Урумчи не смогли прийти на занятия вовремя
Стихия буквально сбивала с ног: юноши и девушки пытались сделать шаг вперед, но их тут же сносило на несколько шагов назад. А один из студентов вынужденно продемонстрировал «лунную походку». Добраться до нужного корпуса учащимся удалось с большим опозданием.
Когда ветер утих, бюро находок университета было переполнено ключами, студенческими билетами и другими утерянными вещами, сообщает Asia Wire.
В середине февраля, когда циклон обрушился на Приморье, похожую картину наблюдали во Владивостоке. Курсанты Морского университета с трудом добирались на занятия в соседний корпус.
Анна Лысенко