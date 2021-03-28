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13:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Китайский студент показал «лунную походку» из-за сильного ветра

На пары в этот день пришлось опоздать.

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Студенты Синьцзянского университета в китайском городе Урумчи не смогли прийти на занятия вовремя из-за сильного ветра.

Стихия буквально сбивала с ног: юноши и девушки пытались сделать шаг вперед, но их тут же сносило на несколько шагов назад. А один из студентов вынужденно продемонстрировал «лунную походку». Добраться до нужного корпуса учащимся удалось с большим опозданием.

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Когда ветер утих, бюро находок университета было переполнено ключами, студенческими билетами и другими утерянными вещами, сообщает Asia Wire.

В середине февраля, когда циклон обрушился на Приморье, похожую картину наблюдали во Владивостоке. Курсанты Морского университета с трудом добирались на занятия в соседний корпус.

Анна Лысенко

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