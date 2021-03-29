Метеоролог рассказал о погоде в европейской части России в апреле
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью радио Sputnik в понедельник, 29 марта, рассказал о погоде, которая ожидается в апреле в европейской части России.
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в интервью радио Sputnik в понедельник, 29 марта, рассказал о погоде, которая ожидается в апреле в европейской части России.
По прогнозам, жителей средней полосы России ждет теплая, малооблачная погода с небольшим количеством осадков. Температурный фон ожидается в среднем на 2−4 градуса выше нормы. К концу месяца, как отметил метеоролог, потеплеет до майских показателей.
В начале месяца прогнозируется близкая к нулю ночная температура с небольшими заморозками до −2…−4 градусов. Днем воздух может прогреваться до +6…+8 градусов. Во второй декаде апреля ночные значения повысятся до 0…+2 градусов, а дневные — до +11-…+13 градусов.
Старков заметил, что самой теплой окажется третья декада апреля с дневными температурами до +15…+17 градусов. Снег полностью должен растаять еще в первой половине апреля, уточнил специалист, пишет «Федеральное агентство новостей».
Он добавил, что погоду в апреле над Центральной Россией будут определять в основном антициклоны, с чем будет связано малое количество осадков. Между тем они всё же будут, не исключен даже снег.
Ранее синоптики Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве в понедельник, 29 марта. По прогнозам специалистов, в столице ожидается до +9 градусов без осадков. Атмосферное давление составит около 761 мм рт. ст. На неделе москвичей ожидают кратковременные дожди и облачность, предупредили специалисты.