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13:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Живописное цветение в калифорнийской долине показали с высоты (видео)

Холмы в долине покрылись разноцветным цветочным ковром

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В конце марта в калифорнийской долине Напа начался сезон цветения полевых цветов. Местный фотограф Крейг Филпотт показал все великолепие и масштаб цветения с высоты птичьего полета.

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С помощью дрона он снял цветочные «ковры», украсившие холмы в долине. На кадрах можно увидеть желтые, розовые, красные, синие и фиолетовые лужайки с цветами.

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Долина Напа известна своими яркими весенними красками, и в сезон цветения полевых цветов сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться этим живописным зрелищем.

Екатерина Гура

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