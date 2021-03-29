Живописное цветение в калифорнийской долине показали с высоты (видео)
Холмы в долине покрылись разноцветным цветочным ковром
Холмы в долине покрылись разноцветным цветочным ковром
В конце марта в калифорнийской долине Напа начался сезон цветения полевых цветов. Местный фотограф Крейг Филпотт показал все великолепие и масштаб цветения с высоты птичьего полета.
С помощью дрона он снял цветочные «ковры», украсившие холмы в долине. На кадрах можно увидеть желтые, розовые, красные, синие и фиолетовые лужайки с цветами.
Долина Напа известна своими яркими весенними красками, и в сезон цветения полевых цветов сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться этим живописным зрелищем.
Екатерина Гура