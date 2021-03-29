Первое суперлуние года показали на завораживающем видео
Невероятное зрелище.
Невероятное зрелище.
Гигантскую «Луну червя» (Worm Moon) сняли на видео в швейцарских горах недалеко от городка Ветро. На кадрах можно увидеть Луну невероятных размеров, которая медленно прячется за деревья.
Мартовское полнолуние отмечает пробуждение природы и конец зимы.
В этом году полнолуние совпало с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли, а потому получило название суперлуние. При таком явлении Луна кажется намного больше и ярче, чем обычно.
Это первое суперлуние в 2021 году. По прогнозам специалистов, таких суперлуний в этом году будет еще четыре.
Екатерина Гура