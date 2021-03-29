Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Первое суперлуние года показали на завораживающем видео

Невероятное зрелище.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Гигантскую «Луну червя» (Worm Moon) сняли на видео в швейцарских горах недалеко от городка Ветро. На кадрах можно увидеть Луну невероятных размеров, которая медленно прячется за деревья.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мартовское полнолуние отмечает пробуждение природы и конец зимы.

В этом году полнолуние совпало с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли, а потому получило название суперлуние. При таком явлении Луна кажется намного больше и ярче, чем обычно.

Это первое суперлуние в 2021 году. По прогнозам специалистов, таких суперлуний в этом году будет еще четыре.

Екатерина Гура

Читайте также
Горячие темы на Авто
Час земли! 363
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 354
Россия- страна возможностей! 276
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Дети
Шепелев показал возлюбленную и новорожденного ребенка (фото) Телеведущий стал отцом во второй раз
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Очередная страна Евросоюза поддержала российский Крым
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»