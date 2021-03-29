В Исландии сыграли в волейбол рядом с извергающимся вулканом

Пользовательница Twitter Rut Einarsdóttir опубликовала забавное видео, снятое у трещины вулкана Фаградальсфьяль, из которой выплескивается и стекает вниз раскаленная лава.
Несмотря на столь волнующее и опасное событие, люди у вулкана, кажется, совсем не интересовались извержением и спокойно играли в волейбол, перебрасывая друг другу мяч прямо у остывшей горы из лавы.
Rut написала в соцсетях, что такую картину можно увидеть только в Исландии, но кто это был — туристы или местные жители — она не уточнила.
В середине марта на исландском полуострове Рейкьянес после шести тысяч лет покоя проснулся вулкан Фаградальсфьяль. Извержение получилось эффектным, но при этом вполне безобидным. А потому вулкан быстро превратился в достопримечательность, и туда потянулись туристы. А на раскаленной лаве вулкана ученые даже пожарили хот-доги.