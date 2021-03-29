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18:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Исландии сыграли в волейбол рядом с извергающимся вулканом

Раньше на раскаленной лаве уже жарили хот-доги

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Пользовательница Twitter Rut Einarsdóttir опубликовала забавное видео, снятое у трещины вулкана Фаградальсфьяль, из которой выплескивается и стекает вниз раскаленная лава.

Несмотря на столь волнующее и опасное событие, люди у вулкана, кажется, совсем не интересовались извержением и спокойно играли в волейбол, перебрасывая друг другу мяч прямо у остывшей горы из лавы.

Rut написала в соцсетях, что такую картину можно увидеть только в Исландии, но кто это был — туристы или местные жители — она не уточнила.

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В середине марта на исландском полуострове Рейкьянес после шести тысяч лет покоя проснулся вулкан Фаградальсфьяль. Извержение получилось эффектным, но при этом вполне безобидным. А потому вулкан быстро превратился в достопримечательность, и туда потянулись туристы. А на раскаленной лаве вулкана ученые даже пожарили хот-доги.

Екатерина Гура

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