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10:49 (мск), источник: Life.ru

Жителей центральной части России предупредили о резком изменении погоды со вторника

Первая часть дня позволит радоваться «весеннему духу», а затем начнётся дождь.

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Источник: Reuters

Циклон во вторник и среду принесёт в регионы Центрального федерального округа дожди и сильный ветер. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник ещё будем радоваться весеннему духу, мартовскому солнцу, затем грядут значительные изменения. Начнутся они ближе к вечеру вторника. В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пройдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12−17 м/с», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Самые сильные осадки произойдут в среду, 31 марта. Ветер усилится до 17 м/с. В Москве за этот период может выпасть почти треть месячной нормы осадков (до 10 мм). Значительных перемен в температурном фоне не ожидается. Дневные показатели будут в диапазоне 4−11 градусов тепла.

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