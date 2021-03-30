Жителей центральной части России предупредили о резком изменении погоды со вторника
Первая часть дня позволит радоваться «весеннему духу», а затем начнётся дождь.
Первая часть дня позволит радоваться «весеннему духу», а затем начнётся дождь.
Циклон во вторник и среду принесёт в регионы Центрального федерального округа дожди и сильный ветер. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Во вторник ещё будем радоваться весеннему духу, мартовскому солнцу, затем грядут значительные изменения. Начнутся они ближе к вечеру вторника. В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пройдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12−17 м/с», — приводит ТАСС слова Вильфанда.
Самые сильные осадки произойдут в среду, 31 марта. Ветер усилится до 17 м/с. В Москве за этот период может выпасть почти треть месячной нормы осадков (до 10 мм). Значительных перемен в температурном фоне не ожидается. Дневные показатели будут в диапазоне 4−11 градусов тепла.