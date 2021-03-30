Космическая Вуаль попала на фото
Новые методы обработки позволили показать мельчайшие детали туманности.
Новые методы обработки позволили показать мельчайшие детали туманности.
Космический телескоп «Хаббл» сделал очень детальные снимки одно из красивейших объектов в космосе — туманности Вуаль в созвездии Лебедя.
Это огромный и относительно тусклый остаток сверхновой, взорвавшейся 5−8 тысяч лет назад. С тех пор туманность покрыла на небе область в 3 градуса. Расстояние до нее оценивают в 2100 световых лет. Вуаль настолько велика, что ее части считаются отдельными туманностями и имеют собственные названия. На этом снимке запечатлена только небольшая часть туманности.
«Хаббл» снимает Вуаль не впервые, но теперь исследователи применили новые методы обработки фото, позволяющие выявить мельчайшие детали тонких нитей туманности и нитей ионизированного газа. Синим цветом показан ионизированный кислород, а красным — ионизированный водород и азот.
Анна Лысенко