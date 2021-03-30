Смог от сотен лесных пожаров окутал Непал
По данным специалистов, это один из худших пожарных сезонов за последние годы
По данным специалистов, это один из худших пожарных сезонов за последние годы
Сухой сезон, который длится в Непале с конца осени до начала лета и достигает своего пика в
С ноября 73 из 77 районов страны сообщили о лесных пожарах, всего их было зарегистрировано 2078, а на данный момент в Непале активны 524 очага.
По словам специалистов, этот сезон уже стал самым худшим за последние годы. Смог от пожаров окутал большинство населенных пунктов в стране, в том числе и столицу — город Катманду.
В соцсетях появились снимки, сделанные репортерами и местными жителями, на которых виден плотный туман, ухудшающий видимость.
В конце марта в Катманду уровень вредных микроскопических частиц в воздухе достиг максимума в 363 микрограмма на кубический метр, при этом Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным все, что выше 25 микрограммов на кубический метр.
В Департаменте гидрологии и метеорологии страны отметили, что смог сохранится до конца недели, однако в начале апреля в стране ожидаются небольшие осадки и ветер, что поможет в борьбе с природной стихией.
Напомним, в конце марта в похожей ситуации оказались жители Китая. Однако там причиной ухудшения видимости стала
Екатерина Гура