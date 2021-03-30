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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Смог от сотен лесных пожаров окутал Непал

По данным специалистов, это один из худших пожарных сезонов за последние годы

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Сухой сезон, который длится в Непале с конца осени до начала лета и достигает своего пика в марте-апреле, обычно сопровождается лесными пожарами, но в этом году их рекордно много.

С ноября 73 из 77 районов страны сообщили о лесных пожарах, всего их было зарегистрировано 2078, а на данный момент в Непале активны 524 очага.

По словам специалистов, этот сезон уже стал самым худшим за последние годы. Смог от пожаров окутал большинство населенных пунктов в стране, в том числе и столицу — город Катманду.

В соцсетях появились снимки, сделанные репортерами и местными жителями, на которых виден плотный туман, ухудшающий видимость.

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В конце марта в Катманду уровень вредных микроскопических частиц в воздухе достиг максимума в 363 микрограмма на кубический метр, при этом Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным все, что выше 25 микрограммов на кубический метр.

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Из-за катастрофического загрязнения воздуха в Катманду были закрыты все учебные заведения, сообщает государственное информационное агентство Radio Nepal. А местным жителям настоятельно рекомендовали не выходить на улицу без необходимости и всегда носить защитную маску.

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В Департаменте гидрологии и метеорологии страны отметили, что смог сохранится до конца недели, однако в начале апреля в стране ожидаются небольшие осадки и ветер, что поможет в борьбе с природной стихией.

Напомним, в конце марта в похожей ситуации оказались жители Китая. Однако там причиной ухудшения видимости стала пыльная буря.

Екатерина Гура

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