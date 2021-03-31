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06:30 (мск), источник: РБК

В Гидрометцентре спрогнозировали весенние заморозки в Европейской России

Температура воздуха ночью в выходные в европейской части России опустится ниже нуля. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2020

«Температура в ночь на пятницу будет в диапазоне от 0 до плюс 5 градусов, а в ночь на субботу около от минус 3 до плюс 2 градусов, а в ночь на воскресенье будут отрицательные температуры — от 0 до минус 5 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что самым теплым днем на этой неделе будет четверг, когда ожидается от 7 до 13 градусов. Затем дневные температуры опустятся до 5−6 градусов.

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По его словам, в пятницу, 2 апреля ожидается дождь и мокрый снег. В субботу будет облачно с прояснениями, также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега. Вильфанд уточнил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Ранее Вильфанд говорил, что в ближайшие дни в регионах Центрального федерального округа прогнозируются сильные дожди с ветром. По его прогнозам, днем в среду ожидается дождь, а также ветер до 17 м/с.

Синоптик отметил, что за вторник и среду в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков (до 10 мм).

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