Комета Борисова оказалась самой «чистой» из известных
Она «родилась» в системе, похожей на Солнечную.
Она «родилась» в системе, похожей на Солнечную.
Изучив межзвездную комету Борисова, астрономы обнаружили, что она не похожа ни на одну другую комету в Солнечной системе.
2I/Борисова — более древняя и однородная комета, которая никогда раньше не приближалась близко к Солнцу или любой другой звезде, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.
Астрономам известны всего два объекта, прибывшие в нашу Солнечную систему извне. Первый — это астероид 1I/Оумуамуа, второй — 2I/Борисова. Комету открыл крымский астроном Геннадий Борисов в августе 2019 года.
Исследователи изучили комету Борисова с помощью комплекса радиотелескопов ALMA и Очень большого телескопа (VLT) и определили физические характеристики пыли и газа в ее коме — облаке, окружающем ядро. Они обнаружили, что комета выбрасывает около 200 килограммов пыли в секунду.
Оказалось также, что в комете гораздо больше окиси углерода, чем обычно бывает у комет в Солнечной системе, а свет от кометы гораздо более поляризованный, чем свет, отражающийся от любой другой кометы, известной астрономам. Это говорит о том, что ее структура очень однородна и «чиста». Когда кометы подлетают близко к своей звезде, в их коме формируются неоднородные структуры. Но комета Борисова сохранилась в «первозданном» и очень однородном виде, а значит, она никогда не взаимодействовала с другой звездой.
Единственный объект, немного напоминающий по характеристикам комету Борисова — это комета C/1995 O1 (Хейла — Боппа), которая «родилась» в нашей Солнечной системе. То, что две кометы немного похожи, может говорить о том, что система, из которой прилетела 2I/Борисова, сформировалась примерно так же, как и наша Солнечная система, и имеет схожие характеристики.
Анна Лысенко